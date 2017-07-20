Меркель одобрила пересмотр политики ФРГ в отношении Турции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала пересмотр политики в отношении Турции, о котором раньше объявил глава МИД страны Зигмар Габриэль. Об этом в своем микроблоге сообщил пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт.

«Канцлер Меркель: меры против Турции, анонсированные министром иностранных дел, необходимы и неизбежны», — говорится в тексте.

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Ранее в четверг, 20 июля, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль объявил, что немецкое правительство намерено пересмотреть свой курс по отношению к Турции. Глава ведомства пояснил, что будут пересмотрены условия предоставления Турции кредитов и экономической помощи, а также усилия Берлина по подготовке Анкары к вступлению в ЕС. Также МИД ФРГ ужесточит рекомендации о безопасности для немцев, желающих поехать в Турцию.

Причиной послужил арест в Турции 18 июля немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. Вместе с ним арестовали еще пятерых его коллег, включая главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиля Эсера.

