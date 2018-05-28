Австрия пожаловалась на ненадежность США

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Европа может все меньше полагаться на Вашингтон. Об этом политик заявил в интервью газете Financial Times.

«США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой», — приводит слова главы правительства агентство РИА Новости.

Курц также прокомментировал Brexit, отметив, что это «ужасное решение», основной причиной которого стал миграционный кризис в Европе.

27 мая Курц сообщил о необходимости «пресечь работу контрабандных перевозчиков еще в Африке» для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Европейский союз.

По мнению политика, необходимо для этого наделить Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) полномочиями, с помощью которых оно могло бы бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей.

Он считает, что нужно увеличить число сотрудников пограничных служб ЕС до 10 тысяч человек. Однако сделать это необходимо не к 2027 году, как запланировано, а как можно скорее.

Австрия с июля на протяжении полугода будет председателем ЕС.

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