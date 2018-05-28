Мир
 
Последние новости
Дерипаска понадеялся на помощь россиян
Кадыров поручил собрать ДНК россиян
Провалившего финал ЛЧ вратаря «Ливерпуля» утешила порнозвезда
Шнуров поубивался по потерянной жене Матильде
Москву огласит вой гигантской вувузелы  
«Звездные войны» наскучили зрителям
Российская теннисистка открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Мужчина обнаружил путеводитель по интернету двадцатилетней давности
Выявлена новая причина смертельной опасности алкоголя
Новости партнеров

Австрия пожаловалась на ненадежность США

Перейти в «Мою Ленту»
Себастьян Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Европа может все меньше полагаться на Вашингтон. Об этом политик заявил в интервью газете Financial Times.

«США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное — Европа должна оставаться единой», — приводит слова главы правительства агентство РИА Новости.

Курц также прокомментировал Brexit, отметив, что это «ужасное решение», основной причиной которого стал миграционный кризис в Европе.

27 мая Курц сообщил о необходимости «пресечь работу контрабандных перевозчиков еще в Африке» для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Европейский союз.

По мнению политика, необходимо для этого наделить Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) полномочиями, с помощью которых оно могло бы бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей.

Он считает, что нужно увеличить число сотрудников пограничных служб ЕС до 10 тысяч человек. Однако сделать это необходимо не к 2027 году, как запланировано, а как можно скорее.

Австрия с июля на протяжении полугода будет председателем ЕС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Safeguarding external borders tops Kurz’s EU presidency agenda
В Австрии придумали новый способ борьбы с нелегалами
Венгры объяснили отказ пускать беженцев в страну
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Каспийский груз

Кто воюет в Сирии вместе с Россией
05:28Сегодня

В Австрии придумали новый способ борьбы с нелегалами

07:1925 мая

Мать заманила 13-летнюю дочь в Пакистан, выдала замуж и села за это в тюрьму

00:33Сегодня

Турки в отместку США задумались над покупкой российских истребителей Су-57

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
06:22Сегодня

Польша попросила себе военную базу США для сдерживания «российской агрессии»

12:0224 мая

Водитель автобуса транслировал онлайн лобовое столкновение с грузовиком

21:3427 мая

Российский бомбардировщик заметили над Ливаном

Мир00:0113 мая

«Евреи вынуждены страдать»

Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
01:42Сегодня

Буша-старшего госпитализировали второй раз за месяц

15:1727 мая

Великобританию уличили в намерении остаться в ЕС

00:4324 мая

В России оценили перспективы встречи Путина с Трампом

Россия
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
«Это нападки на белого гетеросексуального мужчину»
До чего довел российских мужиков сексизм и патриархат
Кадыров поручил собрать ДНК россиян
Назван способ увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Пропавший советский истребитель нашли в тайге
Один из российских миллиардеров уехал с семьей в Лондон
Все материалы
Мир
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
В Австрии придумали новый способ борьбы с нелегалами
Австрия пожаловалась на ненадежность США
Турки в отместку США задумались над покупкой российских истребителей Су-57
Польша попросила себе военную базу США для сдерживания «российской агрессии»
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
На Украине нашли способ уничтожить Россию
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Названы сроки вступления Грузии в НАТО
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
Грузия переименовала Литву
Все материалы
Экономика
Первый Корсар
Он сколотил состояние на смерти. Его детище держит госдолг США
Россия и Иордания продолжат развивать сотрудничество в ядерной энергетике
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
ННК обсудила с руководством КНР проект разработки Пайяхских месторождений
Дерипаска понадеялся на помощь россиян
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Иордания нашла замену совместному с Россией проекту АЭС
Все материалы
Силовые структуры
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В МВД презентовали электрошоковый щит
Гадалка вынудила владельцев «Нота-банка» украсть миллионы
Несломленный зоной вор в законе Бадри Кутаисский стал козырем силовиков
Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Выявлена новая причина смертельной опасности алкоголя
Новый российский парусник сможет выходить в океан
Россия определилась с поставками «Торнадо» в армию
В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»
Все материалы
Спорт
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионовДрама по-королевcки
Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
Салах заговорил о чемпионате мира после травмы в финале Лиги чемпионов
Названы имена лучших футболистов Лиги чемпионов
Возможному уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение
Тысячи людей захотели наказания для травмировавшего Салаха капитана «Реала»
Адвоката Родченкова возмутило отношение ФИФА к России
Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных
Все материалы
Культура
Великий соблазнитель
Обнаженные топ-модели и актрисы в объективе модного немецкого фотографа
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
«У нее есть четкое понимание того, что такое ад»
Семейная и политическая преисподняя Людмилы Петрушевской
«Звездные войны» наскучили зрителям
Шнуров поубивался по потерянной жене Матильде
Названы лучшие книги за последние полвека
Джонни Депп захотел в мавзолей Ленина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного секса
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Маск перепутал россиян с украинцами
В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram
Все материалы
Ценности
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Туркменский Сталин
Он назвался великим вождем и превратил свою страну в Северную Корею с пингвинами
Женщин заставили переплачивать за белые футболки
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Дешевая косметика оставила белую девушку черной
Подсчитано состояние Джиджи Хадид
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете
Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире
Определено самое привлекательное для путешествий гражданство
Мужчины унизили женщину-пилота
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Американец пожаловался на исчезновение дома
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Американский город накрыло облако пепла из человеческих останков
Цыганская свадьба оставила владельцев испанского ресторана без денег
Все материалы
Toyota на батарейках
Повседневная жизнь с гибридом Toyota Prius — первые впечатления
Тюнинг кроссовера Rolls-Royce
Пикап, купе, кабриолет и бюджетная версия с пластиковыми бамперами
Беспроблемные автомобили
Рейтинг машин, которые не требуют частых визитов к дилеру
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России
Dodge возродит суперкар Viper без мотора V10
Все материалы
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Пора лететь
Что скрывается за стенами новых аэропортов России
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Гигантский iPod построят в Дубае
Все материалы