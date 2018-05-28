В Австрии придумали новый способ борьбы с нелегалами

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Европейский союз необходимо пресечь работу контрабандных перевозчиков еще в Африке. Об этом сообщает Die Welt.

По мнению политика, необходимо для этого наделить Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) полномочиями, с помощью которых оно могло бы бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей.

«Таким образом пограничники смогут положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и не давать их судам совершать опасные рейсы по Средиземному морю», — заявил глава австрийского правительства.

Он считает, что нужно увеличить число сотрудников пограничных служб ЕС до 10 тысяч человек. Однако сделать это необходимо не к 2027 году, как запланировано, а как можно скорее.

Австрия с июля на протяжении полугода будет председателем ЕС.

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