ЕС заплатит Турции за мигрантов

Брюссель выделит Турции обещанные 3 миллиарда евро для борьбы с миграционным кризисом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В сообщении указывается, что Еврокомиссия «мобилизует дополнительное финансирование» для Фонда помощи беженцам, который предоставляет доступ к образованию до 500 тысяч детей и поддерживает 1,2 миллиона человек ежемесячными денежными переводами.

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Отмечается, что сумма в три миллиарда евро — это второй транш финансирования, первый был полностью выделен к концу 2017 года.

В марте 2016 года Турция и ЕС согласовали принципы преодоления миграционного кризиса. Общая сумма финансовой помощи Анкаре до 2019 года должна составить 6 миллиардов евро.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце декабря прошлого года раскритиковал ЕС за то, что он не в полной мере выполняет свои обещания о выделении средств для поддержки сирийских беженцев.

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