Жизнь сотен мигрантов оказалась под угрозой на судне правозащитников

Немецкое спасательное судно Iuventa, принадлежащее неправительственной организации Jugend Rettet, терпит бедствие в Средиземном море. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщается на странице компании в Facebook.

Согласно опубликованной информации, судно приняло на борт слишком много мигрантов и не может двигаться дальше. «Iuventa постоянно посылает сигнал Mayday (международный сигнал бедствия — прим. «Ленты.ру») итальянским спасателям», — говорится в сообщении. Отмечается, что из-за ухудшающихся погодных условий под угрозой находятся жизни сотен человек, среди которых есть беременные женщины и дети. При этом у многих нет спасательных жилетов.

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Помимо мигрантов на борту около 400 человек находятся в надувных лодках вокруг судна.

В 2015 году наплыв беженцев с Ближнего Востока вызвал кризис в Евросоюзе. После того, как в результате соглашения с Турцией был перекрыт так называемый Балканский маршрут через страны юго-восточной Европы, основной поток мигрантов двинулся через Ливию. В основном это жители западноафриканских стран, пытающиеся добраться до Италии.

По данным Международной организации по миграции, с начала этого года при попытке пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести 665 человек. Как следует из официальных данных итальянских властей, за тот же период в страну прибыло более 23 тысяч нелегальных мигрантов.