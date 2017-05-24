Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро

Федеральное правительство Германии потратило в 2016 году на беженцев в общей сложности 20 миллиардов евро. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

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Отмечается, что 9,3 миллиарда были выделены на расходы, непосредственно связанные с беженцами. Из них 5,5 миллиарда евро пошли на поддержку мигрантов, чьи заявления на предоставление статуса беженцев пока рассматриваются. Еще два миллиарда потратили на мероприятия по интеграции, 400 миллионов на строительство и оборудование общежитий.

Еще 11 миллиардов были выделены на то, чтобы предотвратить бегство людей из своих стран.

По словам координатора по делам беженцев, главы ведомства федерального канцлера Петера Альтмайера, которого цитирует «Интерфакс», поток мигрантов в Европу постепенно ослабевает. В частности, сократился приток просителей убежища из Турции в Грецию. Не увеличивается число мигрантов, которые попадают в Италию из Ливии.

В 2015 году в Германию въехали около миллиона мигрантов из ближневосточных стран, в 2016-м число беженцев снизилось до 280 тысяч человек.