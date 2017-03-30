В Германии отдали под суд мигранта-талиба

В Германии начался судебный процесс над афганцем, которого обвиняют в членстве в террористической организации «Талибан» (запрещена в России). Об этом сообщаетReuters.

21-летнего Хикмета Т. обвиняют в том, что он в 2013 году вступил в «Талибан», прошел подготовку в одном из тренировочных лагерей группировки и принимал участие в четырех атаках на полицейских. «Как минимум в двух случаях он вел огонь из автомата Калашникова в направлении афганских сил правопорядка, — говорится в материалах следствия. — При этом неясно, удалось ли ему убить или ранить кого-либо».

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Прокуратура утверждает, что Хикмет оставил расположение отряда «Талибана», в котором он воевал, в начале 2014 года. Когда именно он прибыл в Германию, не сообщается. Неизвестно также, подавал ли он документы на статус беженца. Талиба-дезертира арестовали в начале декабря 2016 года, все это время он находился в камере предварительного заключения.

На 2015 год в Германии проживали более 150 тысяч выходцев из Афганистана. За последние два года, на которые пришелся европейский миграционный кризис, число беженцев-афганцев существенно выросло, но их точное число неизвестно. В октябре 2016 года Берлин и Кабул достигли соглашения о возвращении беженцев на родину. К настоящему моменту из ФРГ в Афганистан депортировали 60 человек, в ближайшие годы немецкие власти планируют выслать еще 12,5 тысячи человек.