Венгры объяснили отказ пускать беженцев в страну

Венгрия считает право не принимать мигрантов показателем суверенитета страны, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает Origo.

Претензии Евросоюза по поводу отказа принимать беженцев неуместны и нарушают право страны самой определять свою политику, считает он. «Если вы в Западной Европе хотите принимать мигрантов — пожалуйста, мы не против. Но у себя дома мы сами будем решать, кому приезжать, а кому не приезжать в Венгрию», — отметил глава правительства.

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«Наши предки очень обиделись бы, узнав, что не венгры, а кто-то другой решал эти вопросы», — добавил он, передает РИА Новости.

Такие заявления Орбан сделал во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецки. Тот, в свою очередь, сказал, что позиция Польши по вопросу беженцев состоит в том, что Варшава сама должна контролировать миграционные потоки в страну.

В декабре 2017 года Еврокомиссия подала в суд на Венгрию, Чехию и Польшу за отказ принять у себя беженцев в соответствии с установленными квотами.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение расселить на своей территории 160 тысяч беженцев, находившихся в тот момент на территории Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран, входящих в Евросоюз. Против этого решения выступила Венгрия. Однако 6 сентября этого года Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев. Польша вначале согласилась расселить у себя несколько тысяч беженцев, однако впоследствии изменила свое решение. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны «Вышеградской группы» — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

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