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Отчаявшиеся французы защитятся от мигрантов пластиковым забором в Альпах

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Активисты движения правого толка Génération Identitaire решили заблокировать тропу на перевале Эшелль во французских Альпах, по которой нелегальные мигранты попадают во Францию. Об этом сообщает газета Le Monde.

Перевал находится на высоте 1762 метра в 6 километрах от границы с Италией. Это место считается «стратегическим пунктом прохождения» для нелегалов. Активисты собираются построить из пластиковых решеток «символическую границу», а также ночевать на перевале. По их словам, они будут следить, чтобы «ни один нелегал не смог проникнуть во Францию».

Представитель организации Роман Эспино осудил власти за «отсутствие мужества» в решении вопроса с мигрантами. «Необходимо проявить чуть больше воли, и мы сможем контролировать миграцию и границы», — сказал он.

Группа активистов состоит в основном из французов, но в ней также есть итальянцы, венгры, датчане, австрийцы, англичане и немцы. Всего в акции участвуют около 100 человек.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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