Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет принимать в будущем никаких беженцев. Об этом он рассказал немецкой газете Welt.
«Мы считаем, что большое количество мусульман обязательно ведет к параллельным обществам, — сказал он. — Мы не рассматриваем этих людей как беженцев, мы видим в них мусульманских захватчиков. Мультикультурализм — всего лишь иллюзия».
Орбан неоднократно заявлял, что беженцы представляют угрозу европейским государствам. Кроме того, он отмечал, что необходимо укрепить внешние границы Евросоюза во избежание нового миграционного кризиса.
В сентябре 2017 года Будапешт пообещал направить на имя председателя Еврокомиссии письмо с просьбой компенсировать половину расходов на строительство антимигрантского забора.
Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение расселить на своей территории 160 тысяч беженцев, находившихся в тот момент на территории Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран, входящих в Евросоюз. Против этого решения выступила Венгрия. Однако 6 сентября этого года Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев. Польша вначале согласилась расселить у себя несколько тысяч беженцев, однако впоследствии изменила свое решение. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны «Вышеградской группы» — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.