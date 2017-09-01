Венгрия попросит Евросоюз оплатить ее антимигрантский забор

Венгрия обратится к Евросоюзу с просьбой оплатить стену против мигрантов, построенную на границе страны. Об этом сообщает Reuters.

По словам Яноша Лазара, представителя департамента премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, соответствующее письмо на имя председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера глава венгерского правительства направит в ближайшее время. Орбан намерен попросить ЕС компенсировать половину расходов на строительство стены — около 400 миллионов евро. По мнению премьера, Венгрия, воздвигнув забор на границе с Сербией и Хорватией и разместив вдоль него войска, «защитила всех европейских граждан от потока нелегальных мигрантов».

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На просьбу Орбана уже отреагировали в немецком правительстве. «Мы очень рады, что Венгрия требует от нас солидарности и признает солидарность как один из принципов ЕС, — объявил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Зайберт. — Но пусть Будапешт не забывает, что солидарность должна быть обоюдной». Что он имеет в виду, Зайберт не пояснил.

28 апреля венгерский премьер объявил о завершении строительства второй антимигрантской стены на границе с Сербией. «Это сооружение 155 километров длиной и три метра высотой, и оно сможет остановить любую людскую толпу», — заверил политик сограждан, выступая на государственном радио.

Орбан неоднократно заявлял, что беженцы представляют угрозу европейским государствам. Кроме того, он отмечал, что необходимо укрепить внешние границы Евросоюза во избежание нового миграционного кризиса.