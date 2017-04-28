Орбан объявил о завершении строительства второй антимигрантской стены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершено строительство второй антимигрантской стены на границе с Сербией. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Reuters.

«Это сооружение 155 километров длиной и три метра высотой, и оно сможет остановить любую людскую толпу», — заверил политик сограждан, выступая на государственном радио.

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В той же речи Орбан раскритиковал излишне жесткую политику ЕС в отношении Турции и призвал Брюссель снизить градус критики в отношении Анкары, учитывая, насколько важны для Евросоюза хорошие отношения с южным соседом.

«Турция — член НАТО, и поэтому она наш союзник, — объяснил Орбан. — Следовательно, мы должны перестать обращаться с Турцией так, как будто она им не является, и мы должны относиться с должным уважением к турецкому народу и его президенту».

Строительство второй стены на венгерско-сербской границе было анонсировано 26 августа 2016 года. По словам Орбана, заграждение поможет сдержать волну беженцев в том случае, если Турция откажется от своих обязательств по миграционной сделке с ЕС, и на венгерских рубежах появятся сотни тысяч нелегалов, которых придется останавливать силой.

