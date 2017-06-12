Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам

Глава венгерского кабинета министров Виктор Орбан обвинил власти Европейского союза в пособничестве террористам. Об этом он заявил во время выступления перед депутатами парламента, сообщает портал 168ora.hu.

По словам Орбана, Венгрия всегда была самой проевропейской страной и защищает истинные ценности Европейского союза — добровольного объединения европейских наций. При этом Брюссель продолжает политику открытых дверей по отношению к беженцам, тогда как перед лицом террористических атак необходимо закрыть границы, уверен глава венгерского правительства.

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«Брюссель открыто встал на защиту террористов. Это непостижимо», — заявил Орбан.

28 апреля венгерский премьер-министр объявил о завершении строительства второй антимигрантской стены на границе с Сербией. «Это сооружение 155 километров длиной и три метра высотой, и оно сможет остановить любую людскую толпу», — заверил политик сограждан, выступая на государственном радио.

Орбан неоднократно заявлял, что беженцы представляют угрозу европейским государствам. Кроме того, он отметил, что необходимо укрепить внешние границы Евросоюза, во избежание нового миграционного кризиса.