Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев в соответствии с решением ЕС. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Deutshe Welle.

В связи с вынесением этого вердикта, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель заявил, что Будапешт и Братислава должны признать это решение и начать прием мигрантов.

Материалы по теме «Не хочу, чтобы к нам приезжали мусульмане» Президент Чехии о миграционном кризисе, Евросоюзе и санкционной войне с Россией

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто назвал постановление суда «ужасным и безответственным». «Это решение ставит под угрозу безопасность и будущее всей Европы», — приводит его слова Reuters. Сийярто также добавил, что вердикт был вынесен не по юридическим принципам, а по политическим соображениям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь подчеркнул, что позиция его страны, несмотря на решение суда ЕС, остается неизменной.

Решение о распределении 120 тысяч беженцев в разные страны Евросоюза, в том числе в Венгрию и Словакию, было принято Советом Европейского союза летом 2015 года. Венгрия, Словакия, Чехия и Румыния проголосовали против этого, впоследствии Будапешт и Братислава подали иски в Европейский суд с требованием признать решение Совета недействительным.

Согласно определенным квотам, Венгрия должна была разместить на своей территории 1294 человека, однако не приняла ни одного. В Словакию должны были приехать 902 человека, пока там оказались лишь 16 беженцев.