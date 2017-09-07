Польша решила защищаться от навязанных Европой беженцев

Варшава по-прежнему считает ошибочным принятое два года назад решение Европейского союза о распределении беженцев по разным странам сообщества и будет отстаивать свое право его не выполнять. Об этом в четверг, 7 сентября, заявил в интервью «Радио Польша» министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

«Мы будем защищаться, потому что польская безопасность важнее такого типа необдуманных решений европейских институтов (...). Мы не выполним это решение», — сказал он.

Материалы по теме «Не хочу, чтобы к нам приезжали мусульмане» Президент Чехии о миграционном кризисе, Евросоюзе и санкционной войне с Россией

При этом он отметил, что мигранты не хотят приезжать в Польшу. «Мы что, должны заставить их силой?» — приводит ТАСС слова главы польского МИД.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение расселить на своей территории 160 тысяч беженцев, находившихся в тот момент на территории Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран, входящих в Евросоюз. Против этого решения выступила Венгрия. Однако 6 сентября этого года Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев. Польша вначале согласилась расселить у себя несколько тысяч беженцев, однако впоследствии изменила свое решение. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны «Вышеградской группы» — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

