Сторонники Виктора Орбана получили конституционное большинство в парламенте

Правящая коалиция, в которую входят партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократическая народная партия, во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном побеждает на очередных всеобщих выборах в Государственное собрание Венгрии, набрав 48,6 процента голосов. Таким образом, сторонники Орбана получили 133 из 199 мандатов, передает BBC.

Данные получены, исходя из обработки более 95 процентов бюллетеней. Явка составила свыше 68 процентов.

На втором месте идет со значительным отрывом праворадикальное и национально-консервативное движение «За лучшую Венгрию» («Йоббик») с 19,7 процента голосов (оно получает 26 мандатов).

Материалы по теме Белые и злые Они ненавидят мигрантов и плюют на приличия. За ними будущее Европы

На третьем месте — блок Венгерской социалистической партии и «Диалога во имя Венгрии» с показателем 12,2 процента (20 мандатов). Партия «Политика может быть иной» занимает четвертое место с 6,82 процента (8 мандатов), затем расположилась партия «Демократическая коалиция» — 5,5 процента (9 мандатов). По одному мандату получили социал- либеральная партия «Вместе», один независимый кандидат, а также представитель немецкого этнического меньшинства.

Орбан впервые возглавил кабинет министров в 1998 году, в следующий раз он стал премьером в 2010 году. Победа на нынешних выборах позволит ему встать у руля правительства в четвертый раз.

Лидеры социал-демократов и «Йоббик» уже заявили о своей отставки после поражения.

Основу предвыборной риторики Орбана составила критика миграционной политики Евросоюза. Под руководством Орбана в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов.

Орбан нередко подвергался критике со стороны политиков других государств ЕС за частое общение с президентом России Владимиром Путиным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!