Польша отругала Венгрию за частые визиты Путина

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский раскритиковал венгерские власти за слишком частые, по его мнению, визиты президента России Владимира Путина в страну. Об этом он заявил в интервью изданию Heti Valasz.

Главу польского МИД, в частности, спросили, как он относится к тому, что российский лидер дважды посещал Венгрию в этом году. «Мы не радуемся, потому что у нас о России другое мнение (...) У стран, входящих в ЕС, должна быть единая позиция по России», — пояснил он, добавив, что представители польских властей говорили об этом с главой внешнеполитического ведомства и премьер-министром Венгрии.

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По словам Ващиковского, он понимает «зависимость Венгрии от российского топлива». «Но наша цель заключается в том, чтобы к 2022 году полностью избавиться от зависимости от российского газа», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что в Варшаве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не называют «другом Путина». «Это прагматичный политик, у которого нет другой возможности (...) Но если будет альтернатива, и Венгрия не воспользуется ею, мы можем изменить свое мнение», — сообщил он.

Владимир Путин посещал Венгрию в феврале и в августе этого года. 2 февраля он провел переговоры с Виктором Орбаном в Будапеште. 28 августа по приглашению венгерских властей российский лидер принял участие в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо.