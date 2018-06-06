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Путин понадеялся на здравый смысл Запада

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Санкции не заставят Россию изменить свой путь развития. Об этом в интервью Международному радио Китая заявил президент России Владимир Путин.

«Я исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют».

Российский лидер указал на то, что поддержавшие антироссийские санкции страны Запада, «сами начинают страдать от того, что США начинают применять ограничения и в отношении этих стран». При этом от отметил, что ограничения и санкции не удивляют Москву. «Нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития», — резюмировал он.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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