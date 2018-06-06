Бывший генсек НАТО раскрыл реальную обороноспособность Украины

Россия способна полностью занять территорию Украины за несколько дней. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает немецкая Die Welt.

«Российские войска в случае желания властей могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Киев значительно увеличил свои военные способности за последние годы», — заявил он в ходе сессии вопросов и ответов с читателями издания. Политик добавил, что «при любых обстоятельствах» следует избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.

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15 мая украинские СМИ опубликовали видео с занятий артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины, в которых приняли участие якобы модернизированные противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». При этом на кадрах оказались запечатлены обычные пушки, разработанные в СССР еще в конце 60-х годов прошлого века.

6 мая президент Украины назвал армию своей страны одной из самых боеспособных. Он похвастался, что вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.

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