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Украинские морпехи устроили Порошенко демарш

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Бойцы 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета берета, объявленной президентом страны Петром Порошенко. Об этом в среду, 23 мая, сообщает InfoResist.

Морские пехотинцы вышли на плац и выстроились перед президентом страны и руководством украинской армии в черных беретах. Таким образом они продемонстрировали протест против нового цвета военных головных уборов — цвета морской волны.

«Есть несколько причин такому поступку. Одна из них — плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет, какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка — всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время», — рассказал один из бойцов батальона.

«В течение нескольких месяцев ветераны морской пехоты писали письма в воинские части — пытались повлиять на этот вопрос. Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос. (...) Ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение и мы не противоречим никаким приказам нашего командования», — добавил он, отметив, что бойцам уже начали поступать угрозы увольнения.

Тем не менее морпех подчеркнул, что произошедшее не было одноразовой акцией. По его словам, протест поддержали около 100 человек личного состава батальона. InfoResist также указывает, что несколько участников протеста накануне самовольно покинули расположение части.

О смене цвета берета морпехов Порошенко объявил в среду на праздновании 100-летия со дня создания морской пехоты Украины. Кроме того, он подписал указ о праздновании Дня морской пехоты Украины 23 мая и переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые.

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