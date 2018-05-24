Выступивших против Порошенко украинских морпехов уволили в запас

Бойцы 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины, выступившие против смены цвета берета, объявленной президентом страны Петром Порошенко, уволены в запас. Об этом агентству «Укринформ» рассказал начальник пресс-центра Военно-морских сил Украины Олег Чалык.

«Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый — цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас», — поведал Чалык.

Также представитель украинских ВМС заявил, что демарш бойцов батальона был их личной позицией. «Подавляющее большинство морпехов надели новые береты», — заверил Чалык.

23 мая морские пехотинцы батальона вышли на плац и выстроились перед Порошенко и руководством украинской армии в черных беретах, демонстрируя свой протест против нового цвета военных головных уборов. Один из бойцов рассказал InfoResist, что одной из причин демарша стало плохое отношение командования к военнослужащим. Морпех подчеркнул, что произошедшее не было одноразовой акцией, а протест поддержали около 100 человек личного состава батальона.

О смене цвета берета морпехов Порошенко объявил в среду на праздновании 100-летия со дня создания морской пехоты Украины. Кроме того, он подписал указ о праздновании Дня морской пехоты Украины 23 мая и переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые.

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