Порошенко похвастался дерзкими украинскими военными

Президент Украины Петр Порошенко назвал армию своей страны одной из самых боеспособных. Так он прокомментировал у себя в Facebook проходящие в Германии международные учения Combined Resolve.

По его словам, организаторам учений пришлось менять сценарий из-за дерзких и удивительно эффективных действий украинцев. В ходе маневров они условно уничтожили 10 единиц вражеской техники. Среди потерь — один БТР, два танка и 13 военнослужащих.

Учения Combined Resolve проводятся под командованием ВС США в Европе дважды в год.

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