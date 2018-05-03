«Правый сектор» отказался отдавать Украину «жидам»

Руководитель одесского отделения националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России) Татьяна Сойкина во время «Марша украинского порядка», состоявшегося 2 мая, заявила, что Украина будет принадлежать «украинцам, а не жидам». Видео выступления Сойкиной в своем Facebook опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Мы верим, мы уверены, что наведем как в Одессе, так и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии. Слава Украине!» — заявила Сойкина.

«Интересно, она имеет в виду еврейские погромы или сразу холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?» — поинтересовался Долинский. Изданию «Факты» он сообщил, что Украинский еврейский комитет готовит обращение в Национальную полицию относительно высказывания активистки, принимавшей участие в антитеррористической операции на востоке страны.

В начале февраля газета «Чертковский вестник», печатающаяся в городе Чертков Тернопольской области Украины, вышла с редакционной статьей под названием «Жиды или евреи?». Главред газеты Марьяна Полянская решила выяснить, почему при власти на Украине «так много жидов». «Углубившись в историю», она выяснила, что «жиды всегда были там, где деньги, власть, выгода». Также ей удалось обнаружить «жидов» в рядах мировых политиков, включая президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Украины Петра Порошенко.

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