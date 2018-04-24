Украинские евреи рассказали о конкурсе на лучший рисунок о нацистской дивизии

Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии СС "Галичина" 1943-1945». Об этом в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете — поспешите. Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз — 3 тысячи гривен, — написал Долинский, приложив к посту фотографию афиши мероприятия. — Награждение пройдет 28 апреля во время марша, посвященного 75-летию создания дивизии Waffen SS».

В Facebook областного департамента образования о конкурсе сообщалось 19 марта.

На сайте Львовской городской администрации указывается, что в рамках празднования 75-й годовщины создания дивизии «Галичина» пройдет панихида в соборе Святого Юра, а также состоится Марш вышиванок, который пройдет от площади возле памятника Степану Бандере до площади у памятника Тарасу Шевченко.

Дивизия СС «Галичина» была создана во время Второй мировой войны, в нее принимали украинских добровольцев с территории Западной Украины. Соединение участвовало в боевых действиях против партизан и в карательных акциях против мирного населения Франции, Польши, Югославии, а также на оккупированной территории СССР. Формирования СС, в состав которых входила дивизия, были признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

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