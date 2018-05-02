Украина присоединилась к США и ввела новые санкции против России

Украина присоединилась к американским санкциям против России и ввела новые ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц. Об этом говорится в сообщении СНБО.

«Санкции введены в отношении лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное», — сообщает украинский Совбез.

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Кроме того, украинская сторона объявила о продлении санкций, примененных в предыдущие годы. Совет поручил Министерству иностранных дел Украины прекратить действие отдельных межгосударственных соглашений.

О том, что Украина введет санкции в отношении российских бизнесменов, которые попали под ограничения США, заявлял ранее президент Петр Порошенко.

6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении 24 российских физических лиц. Среди бизнесменов, попавших под ограничения, оказались Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владислав Резник, Андрей Скоч и Кирилл Шамалов.

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