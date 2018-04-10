Украина введет против России «американские» санкции

Украина в ближайшее время введет санкции в отношении российских бизнесменов, которые попали под ограничения США. Такое заявление президент Украины Петр Порошенко сделал на брифинге после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские санкции будут максимально синхронизированы с американскими. «Безусловно, в состав санкций будет введен и господин [Олег] Дерипаска, и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов», — сообщил Порошенко.

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Как отметил украинский президент, он уже отдал поручение подготовить соответствующий законопроект Службе безопасности и кабинету министров Украины.

Порошенко ранее в Facebook приветствовал американские санкции в отношении России.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении 24 российских физических лиц, в том числе семи олигархов. Под ограничения, в частности, попали компании «Русал» и En+, «Газпром бурение», группа «Ренова» и Рособоронэкспорт. Среди бизнесменов, оказавшихся под новыми санкциями, оказались Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владислав Резник, Андрей Скоч и Кирилл Шамалов.

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