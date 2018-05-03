Украина ополчилась на Дерипаску

Российский бизнесмен Олег Дерипаска включен в санкционный список украинского Совета национальной безопасности (СНБО), сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к правительству Украины.

«Дерипаску в наш санкционный список включили», — сказал собеседник агентства.

СНБО 2 мая сообщил, что Украина присоединилась к американским санкциям против России и приняла новые меры в отношении физических и юридических лиц. Имена и названия компаний в сообщении не указывались.

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Также Киев продлил санкции, введенные ранее. Согласно данным Единого госреестра юрлиц, которые приводит «Интерфакс», Дерипаска — конечный бенефициар ООО «Николаевский глиноземный завод» (НГЗ) и совладельцев предприятия: ООО «Компания "Алюминий Украины"» и ООО «Гуардон Украина».

Украина в октябре 2016 года заблокировала активы «Русала» в стране, год спустя было принято решение продать НГЗ трейдеру Glencore. После новых американских санкций в 2018 году Glencore объявил, что обязуется соблюдать все санкции и принимает необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса в связи с включением «Русала» и En+ в список Минфина США.

Минфин США 6 апреля распространил санкции на нескольких российских бизнесменов и их активы, в том числе на Дерипаску и его компании «Русал» и En+. Кроме Дерипаски, в списке значились Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов. Попали ли они под украинские санкции, «Интерфакс» не сообщает.

Американский Минфин готов снять санкции с «Русала», если Дерипаска откажется от контроля над компанией. В конце апреля бизнесмен согласился уйти из совета директоров и сократить долю в En+, Вашингтон не счел это достаточным для исключения Дерипаски и его активов из санкционного списка.

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