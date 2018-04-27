США отреагировали на уход Дерипаски из руководства компании

Сокращение доли российского бизнесмена Олега Дерипаски в En+ не является основанием для исключения этой компании из санкционного списка. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

«Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно может являться основанием для исключения из списка», — прокомментировал представитель ведомства уход Дерипаски из совета директоров и сокращение доли бизнесмена в компании до уровня ниже 50 процентов.

В Минфине США отметили, что в настоящее время нет никаких дополнительных рекомендаций в отношении организаций, контролируемых Дерипаской. В ведомстве также добавили, что просьбы об удалении из санкционного списка рассматриваются в индивидуальном порядке и публично не комментируются.

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Ранее 27 апреля Дерипаска согласился уйти из совета директоров и сократить долю в En+. В компании решили, что этих мер будет достаточно для исключения из санкционного списка Минфина США.

«Русал» 27 апреля сообщил о готовности пойти на уступки американскому Минфину, чтобы смягчить действие ограничений. В частности, компания согласилась тотально обновить совет директоров, однако американские власти требуют, чтобы Дерипаска потерял контроль над «Русалом», — это условие бизнесмен выполнять отказался.

Олег Дерипаска попал под санкции США из-за тесных отношений с российским правительством.

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