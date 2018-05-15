Украинцы сохранили старые советские пушки и выдали их за новые

Украинские СМИ опубликовали видео с занятий артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины, в которых приняли участие якобы модернизированные противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Как отмечает «РГ: Русское оружие», на самом деле на кадрах запечатлены обычные пушки, разработанные в СССР еще в конце 60-х годов прошлого века.

По словам авторов ролика, в результате модернизации машины, поступившие в распоряжение ВСУ, получили возможность «поражать цели в условиях ограниченной видимости». Кроме того, пушки якобы оснастили новыми системами удержания цели, которые позволяют «более эффективно поражать их в движении».

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Никаких следов модернизации у продемонстрированных МТ-12 не видно, уточняет издание. Кроме того, можно заметить, что для буксировки пушек не смогли выделить однотипную технику. Так, три орудия оснащены легкими бронированными тягачами МТ-ЛБ, а одно — автомобилем «Урал-4320».

Отмечается, что ранее на вооружении украинской армии состояли МТ-12Р, оборудованные радиолокационными прицелами «Рута» советского производства. Именно эти орудия считались самыми совершенными модификациями «Рапир». Однако, по информации «РГ: Русское оружие», подобная техника оказалась слишком сложной для эксплуатации в ВСУ, также часть таких машин была потеряна в ходе боев в Донбассе. В результате в настоящее время данной модификацией «Рапир» украинская армия не располагает.

Ранее в мае президент Украины Петр Порошенко назвал армию своей страны одной из самых боеспособных. Он похвастался, что вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.

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