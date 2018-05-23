Украинцы похвастались попаданием по танку из американского Javelin

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время испытаний американских противотанковых ракетных комплексов Javelin поразили танк. Об этом в своем Facebook написал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«На полигоне ВСУ состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов. Для проверки эффективности поражения целей огонь велся не по макету, а по реальному танку», — указал он, добавив, что и Javelin, и украинский противотанковый управляемый ракетный комплекс «Стугна» «точно и надежно уничтожили цели».

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О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно 30 апреля. 22 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России.

21 февраля специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не ограничатся поставкой в страну Javelin. Он отметил, что цель Вашингтона — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив ее способность защищать свое государство». При этом в январе Волкер сообщал, что комплексы Javelin не предназначены для применения на линии соприкосновения в Донбассе.

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