В США предостерегли Белый дом от продажи Javelin Украине

Продажа противотанковых комплексов Javelin Украине ухудшит отношения между США и Россией. Об этом пишет американский военный аналитик, бывший подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в издании National Interest.

2 марта стало известно, что Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов. Официальная позиция Конгресса и Белого дома заключается в том, что это поможет обеспечить безопасность Украины.

Однако, как указывает автор статьи, вооружение Киева только усилит сепаратистские и антиправительственные настроения на востоке страны. Одновременно это ухудшит отношения с Россией, обладающей ядерным оружием.

Как сказано в статье, если США готовы помогать Украине, то вправе рассчитывать в критический момент и на помощь с ее стороны. Однако Киев сегодня нельзя назвать союзником Вашингтона.

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По мнению автора, 210 ракетных комплексов могут принести Украине тактические успехи в случае обострения военного конфликта, но не способны изменить ситуацию в целом.

По мнению Дэвиса, Белый дом хочет заставить Москву отступить от своих интересов на Украине. Однако можно ожидать только повышения градуса в отношениях как между Россией и Украиной, так и между Россией и США.

12 марта стало известно, что президент Украины Петр Порошенко попросил у Евросоюза предоставить оборонительное вооружение и признать Россию «страной-агрессором».

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