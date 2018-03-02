Украине разрешили купить противотанковые ракетные комплексы у США

Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. Теперь стороны могут заключить контракт.

«Комплекс Javelin поможет Украине выстроить долгосрочную оборону для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — говорится в пресс-релизе американского военного ведомства. В Пентагоне добавили, что сделка не повлияет на военный баланс в регионе.

Материалы по теме Донашивай за братом Чем воюет Украина в ожидании американского оружия

Уведомление о своем решении Госдеп направил в Конгресс США. Как уточняет DefenseNews, речь идет о 210 ракетах и 37 пусковых установках. Запрос об их покупке Киев ранее направил Вашингтону.

21 февраля специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не ограничатся поставкой в страну Javelin. Он отметил, что цель Вашингтона — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив ее способность защищать свое государство». В январе Волкер сообщал, что комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!