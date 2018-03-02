Порошенко объявил об открытии «фронта международной военной поддержки Украины»

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что решение Госдепартамента США одобрить продажу Киеву противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin означает открытие «фронта международной военной поддержки Украины». Об этом он написал в Facebook.

«Вдохновляющая новость из США — Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали — Javelin! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной военной поддержки Украины открыт!» — объявил украинский лидер.

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Порошенко выразил уверенность, что это оружие в руках украинских военных станет «дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе». Также украинский лидер поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа и «всю команду поддержки Украины за важное историческое решение».

О решении Госдепа одобрить продажу Украине Javelin на сумму 47 миллионов долларов стало известно 2 марта. В Пентагоне заявили, что данный ПТРК поможет Украине выстроить долгосрочную оборону для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Уведомление о своем решении Госдеп направил в Конгресс США. Defense News уточняет, что речь идет о 210 ракетах и 37 пусковых установках. Запрос об их покупке Киев ранее направил Вашингтону.

21 февраля специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не ограничатся поставкой в страну Javelin. Он отметил, что цель Вашингтона — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив ее способность защищать свое государство». В январе Волкер сообщал, что комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

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