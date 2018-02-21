США засыпали Украину обещаниями и вспомнили о летальном оружии

США не ограничатся поставкой Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Речь идет о гораздо большем. Речь идет о более широкой помощи», — сказал Волкер. Он добавил, что цель США — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность Вооруженных сил Украины защищать свою территорию». Также спецпредставитель добавил, что часть вооружения Киев получит бесплатно, «но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает»

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Он напомнил, что во времена бывшего президента США Барака Обамы действовал запрет на поставки Киеву летального оружия. После прихода на этот пост Дональда Трампа запрет был отменен.

При этом возможность военного решения конфликта в Донбассе спецпредставитель Госдепа исключил. Он добавил, что скорость принятия дипломатических решений зависит от России. «Россия уже платит немалую цену за свои действия на Украине — я говорю и о санкциях ЕС и США, и о средствах, которые они тратят на гражданское управление, и о военных расходах, и о репутации страны, и о человеческих потерях, погибших россиянах. Так что Россия реально теряет от участия в конфликте — а позитива для нее нет», — подчеркнул Волкер.

29 января Волкер заявил, что передаваемые Вашингтоном Киеву противотанковые комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе. «Я хочу подчеркнуть, что это оборонительная техника. Она полезна только тогда, когда в наступление идут танки, тогда их можно нейтрализовать. Это оборонительное вооружение, не предназначенное для нападения и применения на линии конфликта», — сказал он.

18 января об оплаченных Вашингтоном комплексах Javelin рассказал президент Украины Петр Порошенко. Украинский лидер заявил, что комплексы будут поставлены Киеву за счет финансирования США. О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

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