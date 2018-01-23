Грузия получила от США первые противотанковые комплексы Javelin

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил об успешном завершении первого этапа закупки американских противотанковых комплексов Javelin. Об этом он рассказал во время встречи с послом США в Грузии Яном Келли, передает «Грузия Online».

Изория также сообщил, что в скором времени начнутся учения, во время которых грузинские военнослужащие получат навыки работы с новым вооружением. Он заверил, что комплексы Javelin размещены в Грузии «в безопасном месте».

Грузия в 2017 году обратилась к США с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. В ноябре Госдеп США одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов.

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Министерство иностранных дел России расценило решение Госдепа как подталкивание Грузии к «новым опасным авантюрам». Грузинский министр обороны указал на то, что Javelin является оборонительным оружием, а также добавил, что решение Грузии о закупке противотанковых комплексов не направлено против какой-либо страны.

18 января об оплаченных Вашингтоном комплексах Javelin рассказал президент Украины Петр Порошенко. Украинский лидер заявил, что комплексы будут поставлены Киеву за счет финансирования США. О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

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