США прокомментировали заявление Порошенко о поставках оружия Киеву

Министерство обороны США прокомментировало заявление президента Украины Петра Порошенко о поставках американского оружия Киеву в течение ближайших недель. Слова представителя пресс-службы Пентагона в четверг, 1 марта, приводит РИА Новости.

«Относительно поставок вооружений [Киеву] — преждевременно говорить о том, когда это будет», — сказал собеседник агентства.

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Порошенко 28 февраля заявил, что поставки вооружений Украине должны начаться в ближайшее время, первая партия американского оборонительного оружия должна поступить через несколько недель.

«Мы говорим о целом ряде поставок, начиная с антиснайперских комплексов. Мы также говорим о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и много других видов вооружения», — отметил украинский лидер.

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 21 февраля рассказал, что США не ограничатся поставкой противотанковых ракетных комплексов Javelin: «Речь идет о гораздо большем. Речь идет о более широкой помощи». Он добавил, что цель США — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность Вооруженных сил Украины защищать свою территорию». Также спецпредставитель добавил, что часть вооружения Киев получит бесплатно, «но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает».

В январе Волкер заявил, что передаваемые Вашингтоном Киеву противотанковые комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе. «Я хочу подчеркнуть, что это оборонительная техника. Она полезна только тогда, когда в наступление идут танки, тогда их можно нейтрализовать. Это оборонительное вооружение, не предназначенное для нападения и применения на линии конфликта», — сказал он.

В январе Порошенко рассказал об оплаченных Вашингтоном комплексах Javelin. Украинский лидер заявил, что комплексы будут поставлены Киеву за счет финансирования США. О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

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