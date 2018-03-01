Названы сроки первых поставок оружия из США на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первые партии американского оружия прибудут в страну уже через несколько недель. Поставки глава государства анонсировал на пресс-конференции, трансляцию которой вел канал «112 Украина».

«Поставка вооружения должна состояться уже через несколько недель. Мы говорим целый ряд поставок, в частности антиснайперские комплексы. Особенно это важно на передовой... средства электронной борьбы и много других видов вооружения», — сказал Порошенко.

21 февраля спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Вашингтоне не ограничится поставками Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin, а окажет более существенную помощь. Месяцем ранее Волкер заметил, что Javelin не предназначены для применения на линии разграничения в Донбассе.

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