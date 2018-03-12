Порошенко попросил оружие у Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены Евросоюза предоставить Киеву оборонительное вооружение, а также квалифицировать Россию как «страну-агрессора» и сторону конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает «Интерфакс».

«Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонительного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», — заявил Порошенко на брифинге с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини.

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По его мнению, «спустя четыре года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта».

«Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также для того, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей, я обратился к госпоже Могерини с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС», — добавил украинский лидер, напомнив, что первая миссия посещала Донбасс в сентябре 2015 года.

«Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе и украинских политических заключенных на территории России», — заключил Порошенко.

2 марта стало известно о решении Госдепа США одобрить продажу Украине Javelin на сумму 47 миллионов долларов. В Пентагоне заявили, что данный ПТРК поможет Украине выстроить долгосрочную оборону для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Уведомление о своем решении Госдеп направил в Конгресс США. Defense News уточняет, что речь идет о 210 ракетах и 37 пусковых установках. Запрос об их покупке Киев ранее направил Вашингтону.

21 февраля специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не ограничатся поставкой в страну Javelin. Он отметил, что цель Вашингтона — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив ее способность защищать свое государство». В январе Волкер сообщал, что комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

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