Украина впервые испытала американские Javelin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые испытали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом во вторник, 22 мая, в своем Facebook-аккаунте сообщил президент страны Петр Порошенко.

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По словам Порошенко, благодаря Javelin боевые возможности ВСУ значительно возросли. «Это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применено в случае наступления РФ на позиции украинских войск (Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)», — написал украинский лидер.

О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно 30 апреля.

21 февраля специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не ограничатся поставкой в страну Javelin. Он отметил, что цель Вашингтона — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив ее способность защищать свое государство». В январе Волкер сообщал, что комплексы Javelin не предназначены для применения на линии соприкосновения в Донбассе.

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