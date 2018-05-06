США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе

США запретили Украине использовать полученные противотанковые ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала «Прямой».

«Мы можем использовать, согласно минским договоренностям, исключительно минометы восьмидесятого калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно», — пояснил он.

По словам Туки, в последний год в зоне вооруженного конфликта в Донбассе участились ситуации, когда бронированная техника ополченцев выезжает на линию соприкосновения на полтора-два километра и «чувствует полную безнаказанность». «Они начинают расстреливать позиции наших воинов», — пожаловался заместитель министра.

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При этом он выразил мнение, что ограничение США на использование Javelin может быть снято в любой момент.

30 апреля стало известно, что американские противотанковые ракетные комплексы прибыли на Украину. Объем партии не уточнялся. О том, что президент США Дональд Трамп собирается поставлять Javelin Киеву, стало известно в конце 2017 года. Тогда источники в Госдепартаменте сообщали, что Украина получит 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

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