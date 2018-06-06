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В США испугались возвращения «российского проклятия»

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Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 получит крылатую ракету Х-32, что сделает объекты НАТО по всему миру столь же уязвимыми, как во времена холодной войны, полагает The National Interest.

Издание отмечает, что во время холодной войны Ту-22М и его ракеты были «проклятием» Военно-морских сил США. «В то время как массивная Х-22 была разработана для уничтожения американских авианосцев, новая Х-32, по-видимому, предназначена для поражения более широкого круга целей, включая мосты, военные базы, электростанции и другие крупные объекты на дальней дистанции», — пишет The National Interest.

Издание отмечает, что Х-32 способна поражать «все стратегические цели в Европе». «Обновление вновь позволит массивному реактивному самолету поражать объекты союзников по всему североатлантическому региону, как это было в прошлом, во время холодной войны», — пишет американский журнал.

Издание отмечает, что предназначенные для перехвата Ту-22М3 американские реактивные многоцелевые истребители Grumman F-14 Tomcat сняты с вооружения, а пришедших им на замену Boeing F/A-18E/F Super Hornet недостаточно. «Угроза бомбардировщика, которой не было в течение последней четверти века, вернулась», — заключает The National Interest.

Ту-22М3 должен получить Х-32 к октябрю этого года. В распоряжении России имеется, по разным оценкам, от 20 до 30 ракетоносцев Ту-22М, которые планируется модернизировать (заменить двигатели, авионику и оружие) до Ту-22М3.

Крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» Х-32, разработанная машиностроительным конструкторским бюро «Радуга», имеет дальность 600-1000 километров и скорость 4-5,4 тысячи километров в час.

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