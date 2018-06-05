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Китайский сверхзвуковой маневренный «Темный меч» шокировал США

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В интернете появилась первая фотография полноразмерного перспективного китайского беспилотного летательного аппарата Dark Sword («Темный меч»), сообщает The War Zone. Издание Business Insider полагает, что новый дрон превосходит американские аналоги и окажется «кошмаром для США».

The War Zone отмечает, что снимок стал первым убедительным доказательством реального прогресса в создании Dark Sword, работы над которым китайская корпорация Shenyang Aircraft ведет более десяти лет. Издание пишет, что новый беспилотник принципиально отличается от существующих в мире дронов, поскольку предполагает сочетание высокой маневренности и сверхзвуковой скорости с низкой радарной заметностью.

Беспилотник, продолжает издание, получил безотводный сверхзвуковой воздухозаборник, который уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление. Такая конструкция, в частности, используется на китайском истребителе пятого поколения Chengdu J-20 и американском F-35 Lightning II. Отдельно отмечается, что дизайн Dark Sword характерен для малозаметных летательных аппаратов.

«Мы видим малозаметный беспилотник, который, вероятно, способен перемещаться на сверхзвуковой крейсерской скорости (летать быстрее звука в бесфорсажном режиме), или, по крайней мере, его конструкция предполагает такое, в зависимости от доступных технологий двигателя, и достигать максимальной скорости до 2 чисел Маха», — пишет автор Тайлер Роговей.

Издание отмечает, что «не знает, когда была сделана фотография, так что проект, вероятно, продвинулся намного дальше». «Помните — китайцы показывают только то, что хотят показать», — пишет Роговей.

По его мнению, Dark Sword предназначен для разведки и, возможно, нанесения ударов, в связи с чем такие страны, как Китай, для США «стратегически гораздо опаснее», чем «бандиты-джихадисты с квадрокоптерами, способными сбрасывать самодельные гранаты».

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