У Су-57 нашли «тайные ноу-хау»

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить «дилетанты из СМИ», поскольку его «ноу-хау являются тайной», о которых знают лишь «профессионалы, испытатели, военное руководство страны». Такую точку зрения РИА Новости высказал летчик-испытатель Магомед Толбоев.

«Ни на одном самолете еще никогда не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме. Форсажный режим сопряжен с огромной тратой топлива, а Су-57 может развивать крейсерскую скорость "на номинале". Этого в мире еще не добился никто — ни Франция, ни Англия, ни Rolls-Royce, ни Pratt & Whitney — никто», — говорит Толбоев.

Летчик-испытатель называет Су-57 «будущим российской боевой авиации». «В нем реализованы самые передовые технологии и то, что демонстрируется широкой общественности, — это лишь поверхность, остальное знаем только мы — профессионалы, испытатели, военное руководство страны. Эти ноу-хау являются тайной и не дилетантам из СМИ судить о перспективах этой машины», — сказал он.

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Таким образом 67-летний летчик-испытатель отреагировал на публикацию американского журнала The National Interest, в котором полагают, что «у Су-57 не будет особо яркого будущего». Издание отмечает, что Су-57 основан на «системах, разработанных для Су-35С», а основное улучшение в новом самолете коснулось планера, который «предлагает некоторую степень скрытности», а также то, что «Москва продолжит модернизацию Су-30СМ и Су-35С с использованием технологии авионики от Су-57».

До Толбоева на публикацию The National Interest отреагировал летчик-испытатель Анатолий Кнышов. Говоря о Су-57, эксперт заявил, что «зарубежный мир интересуется его характеристиками, его характеристики не превзошел никто в мире». «Мы впереди планеты всей», — сказал Кнышов.

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