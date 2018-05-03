Наука и техника
 
Последние новости
Россиянам подготовили новый налог
Итальянцев призвали поедать расплодившихся болотных бобров
Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество
Чиновники Татарстана отказались раскрыть доходы и уволились
Российского видеоблогера-миллионера нашли мертвым
В Армении полковник полиции пошел на ограбление банка
Названы города России с самыми дорогими «футбольными» квартирами
В Германии началось строительство «Северного потока-2»
Подземный тоннель в Шереметьево показали на видео  
Новости партнеров

В США назвали главные достоинства Су-57

Перейти в «Мою Ленту»

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 не является «барахлом», кроме того, у него есть ряд интересных особенностей, пишет автор The War Zone Тайлер Рогуэй.

Эксперт отмечает, что недостаточное финансирование Россией серийного выпуска Су-57, особенно в свете приостановки Индией участия в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), а также недостаточная реализация в новом истребителе стелс-технологии все же не означают, что Су-57 не имеет «заслуживающих упоминания качеств и функций».

По мнению Рогуэя, «в какой-то степени Су-57 — это неправильно понятый самолет», а конструкторы «Сухого» выбрали «сбалансированный подход» к реализации в новом истребителе стелс-технологии. Автор полагает, что с этой позиции Су-57 занимает промежуточное положение между американскими Boeing F/A-18E/F Super Hornet (и Boeing F-15SE Silent Eagle) и китайским Chengdu J-20, находясь при этом ближе к первым.

Рогуэй перечисляет и другие особенности Су-57. Во-первых, российский истребитель получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка», элементы которой размещены не только на носу самолета, но и по его бокам. Автор отмечает, что такую особенность должен был получить американский Lockheed Martin F-22 Raptor, чего, однако, до сих пор не произошло. Данная технология позволяет, в частности, при определенном положении относительно доплеровского радара противника сделать Су-57 фактически незаметным.

Достоинством Су-57 Рогуэй посчитал оптико-электронный комплекс 101КС «Атолл», позволяющий контролировать воздушное пространство вокруг самолета в оптическом диапазоне, а также, в частности, отслеживать пуски ракет в ультрафиолетовом диапазоне и создавать помехи — в инфракрасном. Подобные системы, отмечает эксперт, планировалось реализовать в F-22 Raptor, частично они нашли применение в Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Рогуэй отмечает, что России удалось значительно уменьшить установленную на Су-57 направленную систему противодействия инфракрасным системам наведения, необходимую для ухода от зенитной ракеты с самонаводящейся боеголовкой. Данная система также является частью комплекса 101КС «Атолл».

По словам эксперта, Су-57 имеет надежное шасси, способное выдержать суровые условия не только российских, но и зарубежных аэродромов. Достоинством российского истребителя Рогуэй считает его оснащение трехмерной системой отклонения вектора тяги, повышающей маневренность истребителя. Автор похвалил и внутрифюзеляжное размещение ракет, предусмотренное конструкцией Су-57, которое позволяет за раз перевозить от четырех до шести ракет среднего радиуса действия и, вероятно, меньшее количество более крупных ракет класса «воздух-земля».

Рогуэй заключает, что Су-57 более похож на американский самолет F/A-18E/F Super Hornet и частично — на F-35 Lightning II, но не на F-22 Raptor. «Мы не знаем точного качества и уровня интеграции датчиков Су-57 и систем миссий, но, по крайней мере на бумаге, Су-57 совсем не "барахло"», — пишет автор.

В апреле 2018 года автор The War Zone Джозеф Тревитик связал заморозку Индией программы FGFA с дальнейшими задержками серийного выпуска Су-57 в России. Причиной возможной приостановки проекта главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал «недобросовестную конкуренцию со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
No, The Su-57 Isn't 'Junk:' Six Features We like On Russia's New Fighter
В провале Су-57 обвинили F-35
В США заявили о провале Су-57
Индия лишила Россию Су-57
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня

Накрылись совком

Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
07:0019 апреля

В Солнечной системе нашли погибшую планету

15:5617 апреля

Химики МГУ свернули двумерный теллурид кадмия в нанотрубки

14:29Сегодня

Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках

Наука и техника00:0220 апреля
Лев Троцкий

«Еврей правит вами, русскими христианами»

Почему Троцкий проиграл Сталину
15:45Сегодня

На параде Победы впервые покажут «Кинжал»

10:11Сегодня

Определена самая смертоносная группа крови человека

15:5515 апреля

Opera VPN объявила о скором прекращении работы

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
12:50Сегодня

Названы сроки появления бессмертного человека

00:48Сегодня

Пентагон испугался утечки и запретил китайские смартфоны

15:5725 марта

Турция испытала собственные баллистические ракеты

Россия
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»
Советскому человеку промыли мозги. Что с этим делать — непонятно
Нижегородцы перекрыли дорогу из-за роста платы за ЖКХ
Серферы прокатились по затопленным улицам Владивостока
В Кремле опровергли отказ Путина от кортежа в день инаугурации
Ветеранам Великой Отечественной раздадут по 150 долларов
Полный улет
В ответ на блокировку Telegram россияне вышли на улицы и запустили самолетики
«Как так — вы не хотите рожать?!»
Россиянок отправляют в церковь за разрешением на аборт. Это не антиутопия
Все материалы
Мир
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Испанские баски-террористы сдались
Американцам подготовили жесточайший закон об абортах
Иммигранток в Швеции научат заниматься сексом
Китай объяснил появление своих ракет на спорных островах
В США призвали отомстить России кибератакой
«Ударил муж — терпи»
Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
Все материалы
Бывший СССР
«Они хотят кинуть народ»
Лидера протеста не пустили во власть. Армения замерла во всеобщей забастовке
В Армении полковник полиции пошел на ограбление банка
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолетеПриятные партнеры
У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
Украинский пожарный танк наехал на взрывчатку и поджег склад боеприпасов
В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки
На Украине переименуют две области
Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти
Все материалы
Экономика
Откройте рты
Россияне боятся говорить о своей зарплате. Это очень плохо
Россияне вернули деликатесы в свой рацион
Россиянам подготовили новый налог
Продавцы хорошего настроения
Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
Жена главы Татарстана заработала в 18 раз больше мужа
В Германии началось строительство «Северного потока-2»
Допетрили
Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так
Все материалы
Силовые структуры
На ножах
Чеченцы творили беспредел, убивали журналистов и держали в страхе Москву 90-х
«Думал, они просто потушат сигарету»
Он сделал полицейским замечание. Его жестоко избили, но подарили тортик
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимости на миллиард рублей
Таксист из поселка Пролетарий ради клиентов открыл стрельбу по конкуренту
Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд
Участковая отмахнулась от вызова, допустила убийство и пошла под суд
Все материалы
Наука и техника
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Танки и штыки
Неизвестные снимки: они захватывали Красную площадь каждый год
В США назвали главные достоинства Су-57
Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках
На параде Победы впервые покажут «Кинжал»
Определена самая смертоносная группа крови человека
Все материалы
Спорт
«Мы все напились и сделали по-настоящему большую глупость»
Сборная Англии так и не стала чемпионом мира. Зато красиво отмечала победы
Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество
18-летняя регбистка упала во время матча и умерла
МОК продолжит борьбу с россиянами в суде
Игрок «Ливерпуля» захотел уничтожить Роналду
Боец ММА показательно удушила американского военного
Иньесте пообещали десятки миллионов евро за переезд в Китай
Все материалы
Культура
«Твой эгоизм такому кино может только навредить»
Бенедикт Камбербэтч о «Мстителях» и «Шерлоке», амбициях и позерстве
Всегда холодно, ничего нельзя
Европейцы учат россиян пользоваться квартирами
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
Зрители отказались считать злодеем главного антагониста «Мстителей»
Джонни Депп использовал телохранителей в качестве нянек и наркокурьеров
Назван реально существующий прообраз Пикачу
Раскрыты подробности самоубийства диджея Avicii
Все материалы
Интернет и СМИ
От колыбели до могилы
Люди прячут боль, унижение и жестокость мира. Но лицу этого не скрыть
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Половина россиян оказалась готова пожертвовать свою переписку ФСБ
Советница Трампа попыталась вступиться за коллег и унизила всех женщин
В картах Google обнаружили опасные ссылки
Вколовший себе самодельную вакцину биохакер пошел отдыхать и умер
Все материалы
Ценности
Грязные боги
Секс-символы эпохи гранжа, героина и интернет-бума
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Солдаты советской армии в тропической формеПанама-мама
Забытый головной убор из 1990-х вернулся. И это круто
H&M удовлетворит скромниц
Vogue обмазал белую модель автозагаром и возмутил общественность
Китайцы пострадали в драке за одежду грузина
Девушки оденутся в «голые» джинсы
Все материалы
Путешествия
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Юный Палаван
Русские нашли затерянный рай в Азии. Там уже весело
Дожди в ОАЭ оставят туристов сухими
Драки туристов с кенгуру встревожили австралийские власти
Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться
Все материалы
Из жизни
Веский повод для скуки
Оголенные дамы и горы снега: апрель глазами обычных людей
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Смертная казнь — для простых смертных»
Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
Туриста из Китая накажут за похищение умирающего дельфина
104-летнему австралийцу скинулись на эвтаназию
Индианку попытались вылечить от укуса змеи и похоронили заживо
Орангутан загрустил в неволе и растолстел
Все материалы
Криотерапия
Неделя якутских морозов как способ подправить систему жизненных ценностей
Забытый пикап Kia
Kia KCV-4 Mojave – машина, которая почти пошла в серию
Микролитражки для грязи
10 очень маленьких машин, переделанных в брутальные внедорожники
Неизвестные «Ниссаны»
Семь моделей марки, которые можно достать только в Японии
Хэтчбеку BMW 6 серии предложен новый базовый двигатель
Обновленный Dodge Challenger Hellcat выполнят в ретростиле
Новый Porsche Cayenne получил 462 гибридных «лошади»
Все материалы
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы