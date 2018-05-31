В США рассказали о мрачном будущем Су-57

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли придет на замену многоцелевому сверхманевренному истребителю поколения 4++ Су-35С, полагает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что Су-57 основан на «системах, разработанных для Су-35С», а основное улучшение в новом самолете коснулось планера, который «предлагает некоторую степень скрытности».

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Хотя Су-57 получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка», возможности последней, по мнению издания, сопоставимы с таковыми у датчиков Су-35С. Кроме того, двигатели первого этапа АЛ-41Ф1 истребителя пятого поколения являются производными от силовых агрегатов АЛ-41Ф1С истребителя поколения 4++.

Журнал отмечает, что «Москва продолжит модернизацию Су-30СМ и Су-35С с использованием технологии авионики от Су-57». «Таким образом, возможно, у Су-57 не будет особо яркого будущего», — заключает издание.

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