Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57

Уровень совершенства, аэродинамические характеристики и возможности у перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 выше, чем у зарубежных машин, заявил Пятому каналу летчик-испытатель и эксперт в области авиации Анатолий Кнышов.

«Зарубежный мир интересуется его характеристиками, его характеристики не превзошел никто в мире. Мы впереди планеты всей. Нужно гордиться нашей авиационной промышленностью, нашими конструкторами, нашим военно-промышленным комплексом, который заказывал и создает этот уникальный летательный аппарат», — полагает 71-летний собеседник.

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По его словам, истребитель станет одним из основных российских боевых самолетов на ближайшие 20-25 лет.

В мае американский журнал The National Interest выразил сомнения в том, что Су-57 придет на замену многоцелевому сверхманевренному истребителю поколения 4++ Су-35С. Издание отмечает, что Су-57 основан на «системах, разработанных для Су-35С», а основное улучшение в новом самолете коснулось планера, который «предлагает некоторую степень скрытности», а также то, что «Москва продолжит модернизацию Су-30СМ и Су-35С с использованием технологии авионики от Су-57».

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