В китайском беспилотнике разглядели истребитель шестого поколения

Новейший китайский беспилотный летательный аппарат, получивший название «Темный меч» (Dark Sword), может стать первым в мире истребителем шестого поколения. Такое мнение высказали эксперты издания MilitaryWatchMagazine.

Как отмечают авторы статьи, истребитель будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. При этом ожидается, что «Темный меч» может быть как беспилотной, так и пилотируемой машиной, а также беспилотником, который используется вместе с пилотируемыми самолетами.

«Истребитель-беспилотник уязвим к электронным атакам, но имеет ряд преимуществ, включая большую степень маневренности, которая оказалось бы смертельной для пилотов боевых самолетов. Dark Sword, вероятно, будет вооружен самыми передовыми китайскими ракетами и сможет летать в несколько раз быстрее скорости звука, что делает его смертельной угрозой», — пишут авторы статьи.

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По их словам, Dark Sword можно будет использовать либо как испытательный стенд для технологий следующего поколения, либо в качестве менее дорогостоящего легкого самолета поддержки более тяжелой авиации, в том числе J-20 и его преемников. При этом машина сможет решать и другие задачи: например, осуществлять разведку и охоту за кораблями противника, а также наносить удары с дальнего расстояния.

Как пишут эксперты, точные требования к боевым самолетам шестого поколения пока не определены, однако, скорее всего, подобные машины будут оснащены лазерным оружием и лазерными системами противоракетной обороны, а также новыми двигателями, позволяющими развивать высокую скорость и обеспечивать значительную дальность полетов.

Ранее в июне в сети появилась первая фотография Dark Sword. Тогда издание The War Zone отметило, что снимок стал первым убедительным доказательством реального прогресса в создании беспилотника, работы над которым китайская корпорация Shenyang Aircraft ведет более десяти лет.

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