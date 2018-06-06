Еще одна страна захотела в НАТО

Катар хотел бы вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО), с которой в настоящее время эффективно сотрудничает. Об этом в интервью журналу «Аль-Таляиа» заявил катарский вице-премьер, государственный министр обороны эмирата Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя, передает The Business Times.

«Это сотрудничество развивается день ото дня и может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра НАТО», — пояснил политик.

По его словам, Катар — основной союзник Североатлантического блока вне альянса. У эмирата есть амбиции добиваться полноценного членства в НАТО в том случае, если альянс планирует расширить партнерство.

Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя добавил, что НАТО могла бы помочь Катару в борьбе с терроризмом, а также стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.

В настоящее время в Североатлантический альянс, основанный в апреле 1949 года, входят 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объема.

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