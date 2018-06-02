В Персидском заливе задумали воевать из-за С-400

Власти Саудовской Аравии пригрозили Катару применением силы в том случае, если Доха приобретет российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет французская газета Le Monde.

По ее информации, саудовское руководство попросило президента Франции Эммануэля Макрона оказать давление на Катар, чтобы воспрепятствовать сделке. Если Катар все-таки купит С-400, Эр-Рияд готов принять все необходимые меры, в том числе провести «военную акцию», чтобы уничтожить данные системы на территории соседнего государства, говорится в выдержке из отправленного в Париж послания.

В январе посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя в интервью ТАСС заявил, что Доха заинтересована в приобретении С-400. «Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — говорил он.

Саудовская Аравия также планирует купить С-400, Москва и Эр-Рияд уже подписали соответствующие документы, сообщал в феврале помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. «Не могу сказать, что там все у нас гладко: переговоры продолжаются, в первую очередь потому, что партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий. Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step («шаг за шагом» — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

В мае сообщалось, что Россия поставит С-400 Индии, а на 2019 год запланировано начало поставок этих ЗРС Турции. Кроме того, одним из зарубежных операторов данного вооружения уже является Китай.

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