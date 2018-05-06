Турция назвала ошибкой угрозы США из-за покупки российских С-400

Турция даст жесткий ответ в случае, если США введут против нее санкции из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Türk.

«Анкара считает ошибкой угрозы Вашингтона ввести санкции. США придерживаются ошибочного подхода, в то время как Турция стремится улучшить отношения с этой страной», — сказал он. «Следует четко уяснить, что той Турции уже нет и не будет», — подчеркнул он, намекая, что страна более не намерена терпеть нападки других государств.

Чавушоглу отметил, что Турция проявила достаточно деликатности в вопросах возможных угроз для своих союзников, когда заключала контракты с Россией. «Мы будем контролировать С-400, и мы не будем идентифицировать наших союзников как врагов», — подчеркнул он.

Глава МИД также заявил, что возможный отказ США от поставок американских истребителей F-35 Турции или изменения визового режима между двумя странами также неприемлемы.

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. 9 апреля Турция подтвердила свое решение, несмотря на американские санкции в отношении России. При этом ранее по просьбе Анкары сроки поставок ускорили и перенесли на июль 2019 года.

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